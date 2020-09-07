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Глава ЛугОГА Гайдай выступил за возобновление торговли с ОРДЛО
Председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай выступил за восстановление экономических связей с неподконтрольной территорией региона, передает сайт Новости Донбасса.
«Я за то, чтобы восстановить экономические связи. Мы от этого получим сплошную выгоду», — сказал он журналистам в Северодонецке.
Гайдай назвал разрыв экономических связей с неподконтрльными территориями «политическими спекуляциями». «Мы ежегодно теряли порядка двух миллиардов гривен. Сколько мы за эти годы потеряли? Допустим, 8 миллиардов гривен. Сколько бы дорог мы могли сделать? <...> Например, 5 миллиардов гривен стоит строительство областной больницы», — подчеркнул он.
Глава области также отметил, что экономическая блокада спровоцировала «вымывание» гривны с неподконтрольной территории. «Гривны больше нет в обиходе там, остались доллары и рубли. Гривна — это тоже определенная привязка к Украине», — сказал он.
Теги: Украина, Луганск, торговля, ОРДЛО, ОГА
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