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Архив - Донецкая область

На Донбассе от прицельного огня боевиков погиб украинский воин

07.09.2020 08:00
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На Донбассе от прицельного огня боевиков погиб украинский воин

6 сентября вооруженные формирования Российской Федерации открыли прицельный огонь из стрелкового оружия по нашим защитникам неподалеку Причепиловки, что на Луганщине. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб, сообщает УП.
Кроме того, очередями из автоматического станкового гранатомета враг обстрелял позиции украинских защитников вблизи Красногоровки. В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Воину вовремя оказали медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение.



Теги: Донбасс, гибель, обстрел
 
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