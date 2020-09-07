На Донбассе от прицельного огня боевиков погиб украинский воин

07.09.2020 08:00

6 сентября вооруженные формирования Российской Федерации открыли прицельный огонь из стрелкового оружия по нашим защитникам неподалеку Причепиловки, что на Луганщине. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб, сообщает УП.

Кроме того, очередями из автоматического станкового гранатомета враг обстрелял позиции украинских защитников вблизи Красногоровки. В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Воину вовремя оказали медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение.