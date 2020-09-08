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Архив - Донецкая область

Сегодня в «ДНР» на одну ночь отменят комендантский час

08.09.2020 18:00
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Сегодня в «ДНР» на одну ночь отменят комендантский час

В так называемой «ДНР» 8 сентября объявлен выходным днем. В ОРДО будут праздновать День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, сообщает НБН.
В честь этого дня главарь «ДНР» Денис Пушилин решил отменить комендантский час. Правда, данное решение главаря террористов носит временный характер. Сепаратистские СМИ сообщают, что комендантский час в ОРДО будет приостановлен с 23.00 8 сентября до 04.00 9 сентября. После этого «республика» продолжит жить в обычном режиме.



Теги: праздник, отмена, комендантский час, ДНР
 
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