Сегодня в «ДНР» на одну ночь отменят комендантский час

08.09.2020 18:00

В так называемой «ДНР» 8 сентября объявлен выходным днем. В ОРДО будут праздновать День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, сообщает НБН.

В честь этого дня главарь «ДНР» Денис Пушилин решил отменить комендантский час. Правда, данное решение главаря террористов носит временный характер. Сепаратистские СМИ сообщают, что комендантский час в ОРДО будет приостановлен с 23.00 8 сентября до 04.00 9 сентября. После этого «республика» продолжит жить в обычном режиме.