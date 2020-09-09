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Архив - Донецкая область

В Славянске "подправили" агитационные билборды со скандальной Штепой

09.09.2020 09:00
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В Славянске "подправили" агитационные билборды со скандальной Штепой

В Славянске Донецкой области на билбордах с экс-мэром Нелей Штепой появились надписи: «12.04. Никогда», «никогда снова», «Русиш швайне». сообщает Восточный вариант.
В частности, надписи  появились на билбордах, которые размещены на аллее по бульвару Пушкина.
Полиция составила протокол на якобы правонарушителя Александра по статье 173 — мелкое хулиганство. Санкция за это правонарушение — штраф (51-119 грн) или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток.
Баллончика с краской при нем не было. Полицию вызвал сторонник Нели Штепы, который, по словам Александра, бросался на него
Бывшая мэр города вновь хочет вернуться на должность, несмотря на то, что обвиняется в преступлениях против безопасности государства, а именно в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации.



Теги: хулиганство, Штепа
 
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