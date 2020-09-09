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«Власти ДНР» отменили уничтожение укреплений ВСУ
«Власти ДНР» предложили 9 сентября в 12:00 созвать внеочередную встречу Контактной группы «для деэскалации» ситуации вокруг поселка Шумы под неподконтрольной Украине Горловкой. Об этом сегодня заявила «полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел» Наталья Никонорова, передает DonPress.com.
Так, она обратилась к украинской стороне с предложением:
«9 сентября, в 12:00 мы предлагаем созвать внеочередную встречу Контактной группы с целью принятия решения по вопросу проведения совместной инспекции представителей ДНР, а также представителей Украины в СЦКК при содействии представителей ОБСЕ относительно фиксации устранения допущенных нарушений по продвижению позиций вооруженных формирований Украины вблизи населенного пункта Шумы».
По ее словам, письмо с таким же призывом уже было направлено в адрес ОБСЕ.
Теги: перемирие, ДНР, ВСУ, ТКГ
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