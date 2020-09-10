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Для идентификации пенсионеров ОРДЛО предлагают использовать «Дій вдома»
На уровне профильных министерств рассматривается вопрос использования мобильного приложения «Дій вдома» для прохождения идентификации получателей социальный пособий и пенсий. Это касается переселенцев и жителей неподконтрольных Украине территорий. Об этом сообщила менеджер по адвокации Центра прав человека ZMINA Елена Лунева в ходе «Фестиваля мнений», передает РПД «Донецкие новости».
«Еще полгода назад я не представляла, что это возможно. Но сейчас идут обсуждения, как с помощью приложения "Дій вдома" можно проводить идентификацию пенсионеров на оккупированных территориях. Для того, чтобы они не выезжали каждые 60 дней на подконтрольную территорию для прохождения идентификации [в "Ощадбанке"]. Надеемся, что все эти положительные начинания Минцифры и Минреинтеграции дадут хорошие плоды», – сказала она.
Лунева отметила, что эта идея – одно из положительных начинаний, которые стали возможны благодаря карантину.
Напомним, что приложение «Дій вдома» сейчас используется для контроля за лицами, находящимися в самоизоляции. По своим функциям (проведение сэлфи по первому же требованию программы) оно сродни идентификации личности.
Теги: пенсионер, приложение, ОРДЛО, Дій вдома
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