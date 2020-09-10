Инспекцию позиций ВСУ под Шумами отложили

10.09.2020 16:00

Намеченная на сегодня инспекция украинских позиций возле поселка Шумы не состоится. Об этом сообщает СТРАНА.ua со ссылкой на Офис президента.

Так, в ОП заявили, что по состоянию на утро сегодняшнего дня от представителей "ДНР" поступил ряд требований, противоречащих друг другу и искажающих характер договоренностей о режиме прекращения огня. В Офисе президента считают, что они "еще больше унижают ОБСЕ как авторитетного и объективного посредника".

"Именно поэтому согласованного в рамках подгруппы ТКГ по безопасности исключительно "единоразового инспектирования" исключительно одной точки не произойдет. В связи с постоянным изменением запросов российской стороны", - сообщили у Зеленского.

В Офисе президента добавили, что украинская сторона также обращалась с предложением зеркально посмотреть и на районы расположения позиций противника, однако адекватного ответа не получила.



