В ТКГ договорились о "Шумской инспекции"

10.09.2020 08:00

На заседании ТКГ в среду, 9 сентября, стороны договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы, запланированной на утро, 10 сентября. Инспектирование будет проходить при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Как отметили в Офисе президента, юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник - ОБСЕ в сопровождении представителей сторон, сообщает ZN.

Террористов так называемой "ДНР" будет представлять генерал-майор Вооруженных сил РФ Руслан Якубов (Вахитов).

Как отметил в Facebook журналист Юрий Бутусов, Вахитов внесен в базу "Миротворца".

Бутусов добавил, что российский военный будет проверять позиции комбата 503-го батальона морской пехоты Вадима Сухаревского, "который первым в истории дал приказ стрелять по российским оккупантам в апреле 2014-го".