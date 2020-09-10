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Архив - Донецкая область

В ТКГ договорились о "Шумской инспекции"

10.09.2020 08:00
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В ТКГ договорились о "Шумской инспекции"

На заседании ТКГ в среду, 9 сентября, стороны договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы, запланированной на утро, 10 сентября. Инспектирование будет проходить при участии представителя координатора от ОБСЕ.
Как отметили в Офисе президента, юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник - ОБСЕ в сопровождении представителей сторон, сообщает ZN.
Террористов так называемой "ДНР" будет представлять генерал-майор Вооруженных сил РФ Руслан Якубов (Вахитов).
Как отметил в Facebook журналист Юрий Бутусов, Вахитов внесен в базу "Миротворца".
Бутусов добавил, что российский военный будет проверять позиции комбата 503-го батальона морской пехоты Вадима Сухаревского, "который первым в истории дал приказ стрелять по российским оккупантам в апреле 2014-го".



Теги: ДНР, ВСУ, инспекция, ТКГ
 
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