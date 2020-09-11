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Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 11 сентября
11 сентября в пятницу на Донбассе людей, желающих пересечь линию разграничения, пропускают через КПВВ “Станица Луганская” и “Новотроицкое”. К 11 утра эти два КПВВ уже пересекли более 1300 человек в обоих направлениях, на Луганщине отмечаются большие очереди, сообщает Свободное радио.
“Через КПВВ “Новотроицкое” по состоянию на 10:45 на подконтрольную территорию прошли только 5 человек, а на временно оккупированную – 86 человек и 5 транспортных средств”, – говорит представитель Госпогранслужбы из состава Операции объединенных сил Игорь Лизогуб.
Через КПВВ “Станица Луганская” к 11:00 на контролируемую правительством территорию прошли 677 человек, а на временно оккупированную – 586. Такие данные приводит пресс-секретарь Луганского пограничного отряда Неля Доценко.
Она добавляет: мобильное приложение “Дій вдома” работает без сбоев, поэтому пропуск происходит без задержек и ожидания.
Накануне, 10 сентября, здесь перешли через линию разграничения 2 943 человека, из них на временно оккупированную боевиками территорию — 1 712 человек.
Теги: Донбасс, Госпогранслужба, КПВВ
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