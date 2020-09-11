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В «ДНР» определили срок легитимности украинских документов
Так называемый «народный совет ДНР» поддержал проект закона «О внесении изменений в статью 75 Закона Донецкой Народной Республики “Об образовании” и в статью 5 Закона Донецкой Народной Республики “О культуре“», сообщают местные СМИ.
Согласно этому законопроекту предусматривается переходный период до 1 марта 2023 года, в течение которого «документы, выданные посольствами и консульствами Украины, органами государственной власти и органами местного самоуправления, юридическими лицами независимо от формы собственности, нотариусами Украины, а также учредительные документы организаций, зарегистрированных в соответствии с законодательством Украины до 14 мая 2014 года, оформленные или содержащие сведения на украинском языке, принимаются по месту требования и не подлежат переводу на русский язык, за исключением случаев, установленных законодательством ДНР».
Теги: закон, украинский язык, документы, ДНР
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