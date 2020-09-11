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В «ДНР» с 1 октября подорожают отопление и горячая вода
11.09.2020 12:00
С 1 октября в так называемой «ДНР» некоторым городам поднимут тарифы на отопление и горячую воду, сообщает Восточный вариант.
Так, для населения ОРДО тариф составит 681,10 руб./Гкал, для «бюджетных» организаций и прочих потребителей — 2 911,80 руб./Гкал.
Тарифы увеличатся в четырех временно оккупированных городах Донецкой области: в Донецке на 28%, в Горловке – на 17,8%, в Макеевке – на 5,1%, в пгт Новый Свет — на 72%. В остальных населенных пунктах все останется без изменений.
Размер коммунальной квитанции в указанных городах увеличится от 80 до 260 рублей из расчета оплаты в течении года в зависимости от площади квартиры (степени благоустройства) или на 10-13%.
Теги: отопление, горячая вода, тарифы, ДНР
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