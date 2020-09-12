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В Мариуполе два дня ловили "диверсантов" и "террористов"
12.09.2020 10:00
В прифронтовом Мариуполе Координационная группа Антитеррористического центра провела двухдневные антитеррористические учения. Их заключительная фаза прошла в морской акватории Мариуполя. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Тренировка проходила на нескольких стратегических объектах города. Бойцы отработали совместные действия по нейтрализации "преступников", которые по легенде учений планировали диверсию в городе и захват судна в Мариупольском морском порту.
Участие в учениях приняли представители региональных подразделений Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности, Нацгвардии, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, органов государственной власти и местного самоуправления.
Теги: Мариуполь, терроризм, учения
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