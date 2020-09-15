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Архив - Донецкая область

Пушилин анонсировал прямую линию с жителями Донбасса

15.09.2020 15:00
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Пушилин анонсировал прямую линию с жителями Донбасса

Главарь "ДНР" Денис Пушилин 22 сентября ответит на вопросы населения в эфире республиканского телевидения. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Двадцать второго сентября проведу прямую линию с жителями Донбасса, которая пройдет традиционно в телевизионном формате. В текущем году это будет уже второй открытый диалог в прямом эфире», — написал Пушилин.
Он отметил, что прямая коммуникация с населением «помогает руководству страны четче расставлять приоритеты и двигаться по пути развития "ДНР" с целью улучшения качества жизни ее жителей».
Вопросы на прямую линию принимаются с 14 сентября на официальном сайте "главы республики" в текстовом, а также аудио- и видеоформате.



Теги: Донбасс, телевидение, Пушилин, прямая линия
 
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