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Кабмин изменил правила пересечения госграницы и КПВВ на Донбассе для лиц с инвалидностью

17.09.2020 11:00
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Кабмин изменил правила пересечения госграницы и КПВВ на Донбассе для лиц с инвалидностью

Кабмин Украины одобрил законопроект, который предусматривает предоставление людям с инвалидностью, детям с инвалидностью и сопровождающим их лицам права внеочередного обслуживания и пропуска через госграницу Украины и через расположенные на линии разграничения на Донбассе пункты пропуска. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, передает ДонПресс.
В ведомстве уточнили, что право будет предоставлено:
— на внеочередное обслуживание в любых кассах, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности и подчинения, которые предоставляют любые услуги населению, людям с инвалидностью, детям с инвалидностью и лицам, сопровождающим людей с инвалидностью І группы или детей с инвалидностью (не более одно лицо, сопровождающее человека с инвалидностью І группы или ребенка с инвалидностью);
— на внеочередной пропуск через государственную границу Украины, КПВВ лицам с инвалидностью I группы, детям с инвалидностью, лицам с инвалидностью, которые едут на лечение, и лицам, сопровождающим людей с инвалидностью или детей с инвалидностью (не более двух человек сопровождающих). Такое право предоставляется не чаще чем один раз в неделю в одну сторону при отсутствии в транспортных средствах, которыми они перемещаются, других лиц.



Теги: Донбасс, инвалид, КПВВ, льготы
 
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