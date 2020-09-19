В донецком парке кованых фигур появилась "живая" копия Пальмы Мерцалова

19.09.2020 17:00

Кинетическая фигура «Донецкая пальма» была представлена сегодня в парке кованых фигур на XXII фестивале кузнечного мастерства в Донецке, сообщают местные СМИ.

Она выкована из металла в виде пальмового дерева, а на ее листьях видны очертания многоугольных звезд. Они в свою очередь снабжены противовесами, обеспечивающими их устойчивое положение. От дуновения ветра листья приходят в движение. Высота фигуры – около четырех метров. Открытие композиции приурочено к 125-летию одного из традиционных символов Донецка – Пальмы Мерцалова.