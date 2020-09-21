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Резников объяснил суть амнистии на Донбассе
Амнистия для участников вооруженного конфликта на Донбассе не будет всеобщей. Об этом в понедельник, 21 сентября, заявил министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников в эфире телеканала Украина 24, передает Корреспондент.net.
"Но конечно она не касается военных преступников, мародеров, психопатов и тому подобное. Кто совершил военные преступления, геноцид против человечества – им лучше действительно бежать, потому что они понесут наказание не только в соответствии с украинскими законами, но и со всеми международными конвенциями", - сказал он.
Вместе с тем он отметил, что объявление амнистии участникам вооруженного конфликта на почве сепаратизма является стандартной международной практикой.
"Поэтому не надо бояться слова амнистия, вокруг которого много риторики и переживаний. Амнистия должна быть, амнистия постоянно применяется, мы изучаем 260 конфликтов на планете Земля, которые происходили. И каждый раз амнистию официальное правительство потом применяет", - резюмировал он.
Теги: Донбасс, амнистия, сепаратисты
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