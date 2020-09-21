Резников объяснил суть амнистии на Донбассе

21.09.2020 11:00

Амнистия для участников вооруженного конфликта на Донбассе не будет всеобщей. Об этом в понедельник, 21 сентября, заявил министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников в эфире телеканала Украина 24, передает Корреспондент.net.

"Но конечно она не касается военных преступников, мародеров, психопатов и тому подобное. Кто совершил военные преступления, геноцид против человечества – им лучше действительно бежать, потому что они понесут наказание не только в соответствии с украинскими законами, но и со всеми международными конвенциями", - сказал он.

Вместе с тем он отметил, что объявление амнистии участникам вооруженного конфликта на почве сепаратизма является стандартной международной практикой.

"Поэтому не надо бояться слова амнистия, вокруг которого много риторики и переживаний. Амнистия должна быть, амнистия постоянно применяется, мы изучаем 260 конфликтов на планете Земля, которые происходили. И каждый раз амнистию официальное правительство потом применяет", - резюмировал он.