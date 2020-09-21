Ситуация на КПВВ “Новотроицкое” и “Станица Луганская” 21 сентября

21.09.2020 13:00

В понедельник, 21 сентября до 10 утра линию разграничения на Донбассе пересекли в обоих направлениях почти тысяча человек. В этот день недели людей пропускают через КПВВ “Станица Луганская” и “Новотроицкое”, передает Свободное радио.

Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы в составе Операции объединенных сил Игорь Лизогуб. По его словам, до 9:45 на КПВВ “Новотроицкое” в Донецкой области с временно оккупированной территории через линию разграничения еще никто не приезжал.

“По состоянию на указанное время на временно оккупированную территорию последовали 8 транспортных средств и 72 человека”, – сообщает Игорь Лизогуб.

По данным представителя пограничников, через “Станицу Луганскую” до 9:45 прошли 488 человек, а на временно неподконтрольную украинскому правительству территорию – 350 человек.

Представитель ГПСУ отмечает: накануне, в воскресенье 20 сентября, здесь прошли в обе стороны 2 401 человек, причем на контролируемую правительством Луганщину 1 406 человек.

Напомним, через КПВВ “Станица Луганская” возможно только пересечение пешком, поэтому автомобили здесь не пропускают. Представители благотворительной миссии “Пролиска” помогают маломобильным гражданам пересекать здесь линию разграничения электрокаром.