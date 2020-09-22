Последние новости раздела
- На прямую линию с Пушилиным поступило более 1500 вопросов 14:00
- Вчера линию разграничения на Донбассе пересекли почти 2400 человек12:00
- Опубликовано видео строительства боевиками "ДНР" новых позиций под Горловкой10:00
- ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе неотведенную технику боевиков08:00
- В Краматорске открылась новая ПЦР-лаборатория15:00
- Ситуация на КПВВ “Новотроицкое” и “Станица Луганская” 21 сентября13:00
- Резников объяснил суть амнистии на Донбассе11:00
- В донецком парке кованых фигур появилась "живая" копия Пальмы Мерцалова17:00
- Власти "ДНР" передумали открывать границу с "ЛНР"16:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 18 сентября13:00
На прямую линию с Пушилиным поступило более 1500 вопросов
22.09.2020 14:00
Более полутора тысяч обращений поступило на прямую линию "главы ДНР" Дениса Пушилина с жителями Донбасса, которая запланирована на 22 сентября, сообщают местные СМИ.
«По состоянию на 21 сентября, на сайт Главы ДНР поступило более 1,5 тысячи вопросов, которые касаются подготовки к осенне-зимнему периоду, ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, развития малого и среднего бизнеса, модернизации угольной отрасли, социальной защиты военнослужащих и много другого», — отмечается в сообщении.
Линия начнется в 19:00. Ее покажут в эфире всех "республиканских" телеканалов и онлайн формате.
Теги: вопрос, ДНР, Пушилин, прямая линия
Читайте также:
- «Решит важные вопросы»: Пушилин отправился с визитом в Крым
- Главари ОРДЛО считают новые санкции США актом признания "республик"
- Пушилин хочет мира на Донбассе «на условиях ДНР»
- В Минске Пушилин сделал неожиданное предложение украинской делегации
- В Донецке уже забыли о нормальной еде: вот, чем людей кормит РФ и "ДНР"
- Пушилин сделал громкое заявление о "наступлении" на Донбассе
- На прямую линию с Пушилиным поступило более 1500 вопросов 14:00
- Вчера линию разграничения на Донбассе пересекли почти 2400 человек12:00
- Опубликовано видео строительства боевиками "ДНР" новых позиций под Горловкой10:00
- В "ЛНР" ввели дополнительные карантинные ограничения09:00
- ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе неотведенную технику боевиков08:00
- В Краматорске открылась новая ПЦР-лаборатория15:00
- Ситуация на КПВВ “Новотроицкое” и “Станица Луганская” 21 сентября13:00
- Резников объяснил суть амнистии на Донбассе11:00
- В донецком парке кованых фигур появилась "живая" копия Пальмы Мерцалова17:00
- В "ЛНР" назвали самые "коронавирусные" регионы09:00
- На прямую линию с Пушилиным поступило более 1500 вопросов 14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 сентября13:00
- Вчера линию разграничения на Донбассе пересекли почти 2400 человек12:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Опубликовано видео строительства боевиками "ДНР" новых позиций под Горловкой10:00
- В "ЛНР" ввели дополнительные карантинные ограничения09:00
- ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе неотведенную технику боевиков08:00
- Кабмин изменил критерии для "желтой" и "оранжевой" зон карантина17:00
- ВОЗ одобрила испытания лекарственных трав для лечения COVID-1916:00
- В Краматорске открылась новая ПЦР-лаборатория15:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- В донецком парке кованых фигур появилась "живая" копия Пальмы Мерцалова
- Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября
- В "ЛНР" назвали самые "коронавирусные" регионы
- Резников объяснил суть амнистии на Донбассе
- Ситуация на КПВВ “Новотроицкое” и “Станица Луганская” 21 сентября
- Кабмин обновил распределение по карантинным зонам
- В "ЛНР" ввели дополнительные карантинные ограничения
- Путин похвастался оружием, которого "нет ни у кого в мире"
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 сентября
- Опубликовано видео строительства боевиками "ДНР" новых позиций под Горловкой