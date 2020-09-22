Опубликовано видео строительства боевиками "ДНР" новых позиций под Горловкой

22.09.2020 10:00

Журналист Александр Махов обнародовал видео, как оккупанты под Горловкой в районе Зайцево строят новые позиции, передает Depo.Донбасс.

По словам Махова, видео сняли украинские военные. "Оккупанты под Горловкой в районе Зайцево за время перемирия построили 6 (шесть !!) новых позиций на передней линии обороны. Копают днем, не скрываясь, в полный рост. Бойцы фиксируют на этом направлении значительное увеличение личного состава и техники противника", — отметил он.