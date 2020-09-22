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Архив - Донецкая область

Вчера линию разграничения на Донбассе пересекли почти 2400 человек

22.09.2020 12:00
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Вчера линию разграничения на Донбассе пересекли почти 2400 человек

Вчера линию разграничения на Донбассе смогли пересечь 37 автомобилей и 2394 человека. Такие данные обнародовали в Госпогранслужбе.
В понедельник, 21 сентября пропуск через линию разграничения осуществлялся через два КПВВ: в Станице Луганской и Еленовке.
Через пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская» прошли 2068 человек, в том числе на подконтрольную территорию — 1029 человека, а в сторону неподконтрольного Луганска — 1039.
КПВВ «Ноотроицкое» пересекли 37 автомобилей и 326 человек, в том числе на подконтрольную территорию проследовало 10 автомобилей и 81 человек, на неподконтрольную — 27 машин и 245 человек.



Теги: Донбасс, Госпогранслужба, КПВВ
 
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