- На КПВВ "Новотроицкое" закрыли палаточный городок для "ночников"09:00
- В Донецкой области - антирекорд COVID-1908:00
- В ООН оценили результаты перемирия на Донбассе17:00
- На прямую линию с Пушилиным поступило более 1500 вопросов 14:00
- Вчера линию разграничения на Донбассе пересекли почти 2400 человек12:00
- Опубликовано видео строительства боевиками "ДНР" новых позиций под Горловкой10:00
- ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе неотведенную технику боевиков08:00
- В Краматорске открылась новая ПЦР-лаборатория15:00
- Ситуация на КПВВ “Новотроицкое” и “Станица Луганская” 21 сентября13:00
- Резников объяснил суть амнистии на Донбассе11:00
Пушилин отказался открывать "границы" с Украиной и "ЛНР"
22 сентября во время "прямой" линии главарь террористического формирования "ДНР" Денис Пушилин сделал заявление относительно запуска работы блокпостов на линии разграничения с Украиной, "ЛНР" и Россией, сообщает "Диалог.UA".
"Мы видим в Украине чуть ли не ежедневные антирекорды по количеству заболеваемости, переполненные больницы, неконтролируемое распространение COVID. Конечно же, это все вопросы безопасности наших граждан. Поэтому, пока там ситуация не изменится, пока не будет положительной динамики, речи о полном открытии границы быть не может", - заявил оккупант. Блокпосты на границе с захваченным Луганском также останутся закрытыми до улучшения ситуации с COVID-19. В то же время "закрытие границы с Россией даже не обсуждается". К слову, по данным на 22 сентября, в России выявлено 1 115 810 заболевших коронавирусом, за последние сутки подтверждено инфицирование 6215 человек.
Теги: Украина, граница, ДНР, ЛНР, COVID-19
- Пушилин рассказал, когда "ДНР" откроет "границы" с "ЛНР" и Украиной
- Кремль готовится к кровавому нападению: разведка рассказала о перебросе российских боевиков и оружия к украинской границе
- К границам Украины РФ стянула 82 тысячи военных: Генштаб сделал тревожное заявление
- За въезд в Украину из «Л/ДНР» через Россию – штраф 3400 грн.
- Украина должна закрыть полностью границу с Донбассом. И вот почему
- Путин не пойдет на уступки: в Украине сделали печальное заявление по возвращению Крыма и Донбасса. ВИДЕО
- На КПВВ "Новотроицкое" закрыли палаточный городок для "ночников"09:00
- В Донецкой области - антирекорд COVID-1908:00
- В ООН оценили результаты перемирия на Донбассе17:00
- На прямую линию с Пушилиным поступило более 1500 вопросов 14:00
- Вчера линию разграничения на Донбассе пересекли почти 2400 человек12:00
- Опубликовано видео строительства боевиками "ДНР" новых позиций под Горловкой10:00
- В "ЛНР" ввели дополнительные карантинные ограничения09:00
- ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе неотведенную технику боевиков08:00
- В Краматорске открылась новая ПЦР-лаборатория15:00
- Ситуация на КПВВ “Новотроицкое” и “Станица Луганская” 21 сентября13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 сентября10:00
- На КПВВ "Новотроицкое" закрыли палаточный городок для "ночников"09:00
- В Донецкой области - антирекорд COVID-1908:00
- В ООН оценили результаты перемирия на Донбассе17:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- Гент - Динамо. Анонс и прогноз букмекеров15:00
- На прямую линию с Пушилиным поступило более 1500 вопросов 14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 сентября13:00
- Вчера линию разграничения на Донбассе пересекли почти 2400 человек12:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября
- На прямую линию с Пушилиным поступило более 1500 вопросов
- Резников объяснил суть амнистии на Донбассе
- Вчера линию разграничения на Донбассе пересекли почти 2400 человек
- Ситуация на КПВВ “Новотроицкое” и “Станица Луганская” 21 сентября
- В "ЛНР" ввели дополнительные карантинные ограничения
- Опубликовано видео строительства боевиками "ДНР" новых позиций под Горловкой
- Путин похвастался оружием, которого "нет ни у кого в мире"
- В ООН оценили результаты перемирия на Донбассе
- В Краматорске открылась новая ПЦР-лаборатория