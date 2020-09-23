В Донецкой области - антирекорд COVID-19

23.09.2020 08:00

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко заявил об антирекорде заболеваемости коронавирусом в области с момента начала пандемии в Украине. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Facebook, передает Корреспондент.net.

По его словам, коронавирус за последние сутки был диагностирован у 129 человек, в том числе у 12 детей и 9 медработников.

“Сегодня на Донетчине еще две смерти от коронавирусной болезни. Новыми жертвами стали 36-летний угледарец и 53-летняя жительница Марьинского района”, - добавил он.

Павел Кириленко также же предупредил соотечественников, что "молодость - не гарантирует защити от инфекции" и попросил всех жителей области придерживаться противоэпидемических мер.