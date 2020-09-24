Зеленский в ООН назвал три главных шага по урегулированию конфликта на Донбассе

24.09.2020 10:00

Украина за последний год доказала свое стремление к установлению мира на Донбассе и надеется на дальнейшее единство и поддержку международного сообщества на пути мирного урегулирования этого конфликта. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, выступая на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, - сообщает пресс-служба Президента, передает ОстроВ.

Глава государства отметил, что 27 июля на Донбассе начался режим всеобъемлющего прекращения огня, который, несмотря на попытки срыва, дает надежду на достижение стабильной «тишины». А она крайне необходима для продолжения движения к миру.

«Следующими шагами на этом пути должны стать: вывод незаконных вооруженных формирований и вооружений с оккупированных территорий, возвращение контроля над государственной границей и, в конце концов, восстановление территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ», - сказал Президент.

«Нам удалось разблокировать диалог, мы восстановили встречи лидеров стран Нормандского формата, достигли существенного прогресса во взаимном освобождении удерживаемых лиц», - отметил Зеленский.

Президент поблагодарил международных партнеров за помощь и поддержку Украины на пути мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

«Надеемся на дальнейшее единство международного сообщества в этом вопросе. Уверен, что в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, а с ней - и авторитета международного права важную роль должно играть именно ООН», - отметил Президент Украины.