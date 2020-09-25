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Архив - Донецкая область

Донецкая область вышла из "зеленой" карантинной зоны

25.09.2020 13:00
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Донецкая область вышла из "зеленой" карантинной зоны

Пять городов и три района Донецкой области попали в перечень населенных пунктов с “желтым”, еще один город — с “оранжевым” уровнем эпидемической опасности COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
“В „красную“ зону территории Донетчины не вошли. К „оранжевой“ зоне отнесен город Угледар. В „желтую“ зону попали города Бахмут, Краматорск, Мирноград, Мариуполь и Славянск, Великоновоселковский, Покровский и Славянский районы Донецкой области”, — написал Кириленко.
Он добавил, что такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней, и отметил, что “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности устанавливается на территории региона, в котором имеется значительное распространение COVID-19.



Теги: Донбасс, карантин, зона, COVID-19
 
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