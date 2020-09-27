ОБСЕ обнаружила боевиков с повязками "СЦКК" на участках разведения сил

27.09.2020 11:00

Боевики российских вооруженных формирований с нарукавными повязками с надписью "СЦКК" продолжают незаконно находиться на участках разведения сил в Станице Луганской, а также возле участка разведения в районе Золотого, сообщает Укринформ.

Об этом сообщается в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине № 230/2020 от 26 сентября 2020 года.

"В пределах участка разведения в районе н.п. Станица Луганская (подконтролен правительству, 16 км северо-восточнее Луганска) наблюдатели видели 2 членов вооруженных формирований (с наружными повязками с надписью "СЦКК") между новым пролетом моста у Станицы Луганской (15 км северо-восточнее Луганска) и блокпостом вооруженных формирований южнее моста", - говорится в отчете.

Кроме того, вблизи блокпоста российских вооруженных формирований южнее участка разведения в районе н.п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска) команда СММ видела 6 боевиков с наружными повязками с надписью "СЦКК", трое из которых зашли вглубь участка разведения примерно на 350 м к северу от его южного края и вернулись назад.