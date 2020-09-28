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Вузы "ДНР" с 28 сентября перешли на дистанционное обучение
Дистанционное обучение введено в высших учебных заведениях "ДНР" с 28 сентября до 11 октября в связи с COVID-19. Об этом говорится в приказе № 1321 "министерства образования республики", передают местные СМИ.
«В образовательных организациях/учреждениях всех форм собственности высшего профессионального образования с 28 сентября 2020 года по 11 октября 2020 года организовать образовательный процесс с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — сказано в документе.
Руководителям Донецкого высшего общевойскового командного училища, Донецкой академии внутренних дел, Академии гражданской защиты, Донецкого национального медицинского университета им. Горького, Донецкой государственной музыкальной академии имени Прокофьева приказано согласовать изменения в образовательном процессе с органом исполнительной власти, которым они подведомственны.
Согласно тексту приказа, зарплаты работникам вузов, в том числе непедагогических специальностей, будет начисляться в штатном порядке.
Теги: ВУЗ, карантин, ДНР, COVID-19
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