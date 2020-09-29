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Архив - Донецкая область

В "ДНР" перешли на дистанционный прием документов для пересечения КПВВ "Еленовка"

29.09.2020 10:00
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В "ДНР" перешли на дистанционный прием документов для пересечения КПВВ "Еленовка"

С 28 сентября на оккупированной территории, контролируемой «ДНР», документы на пересечение линии разграничения будут приниматься в дистанционном режиме, сообщает Gorlovka.ua.
«В связи с усилением мер карантинной безопасности оперативный штаб ОД “Донецкая Республика” переходит на дистанционные методы работы с людьми. С 28 сентября приём документов для пересечения границы и других обращений граждан осуществляется в Общественных приемных Председателя ОД «Донецкая Республика» Д.В. Пушилина в электронном виде на почту [email protected] и Telegram-бот @ShtabDNR_bot», - говорится в сообщении общественной организации.
Консультацию обещают предоставить по телефонам горячей линии оперативного штаба «ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» 45-0-45, (062) 28-45-0-45.



Теги: Донбасс, документы, Еленовка, ДНР, КПВВ, COVID-19
 
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