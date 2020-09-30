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В "ДНР" обнародовали новые тарифы на услуги ЖКХ
В "ДНР" обнародовали новые единые тарифы ЖКХ на централизованное теплоснабжение и горячую воду. Новые тарифы начнут действовать с 1 октября, передает Depo.Донбас со ссылкой на подконтрольные "ДНР" сайты.
Тарифы на горячее водоснабжение для населения:
- подогрев холодной воды — 31,62 рос. руб. за 1 куб. м;
- горячая вода — 44,34 рос. руб. за 1 куб. м.
Тарифы на горячее водоснабжение для "бюджетных" организаций и других потребителей:
- горячая вода — 174,03 рос.руб. за 1 куб.м.
Тарифы на теплоснабжение для населения (в т.ч. общежитий):
- тепловая энергия для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии — 681,10 рос.руб. за 1 Гкал;
— услуга централизованного отопления для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии — 18,40 рос. руб. за 1 кв.м в месяц в отопительный период или 9,20 рос. руб. за 1 кв.м в месяц в течение года;
Тарифы на теплоснабжение для бюджетных организаций и других потребителей:
- тепловая энергия для абонентов с приборами учета тепловой энергии — 2 911,80 рос.руб. за 1 Гкал;
— услуга централизованного отопления для абонентов без приборов учета тепловой энергии — 68,54 рос.руб. за 1 кв.м в месяц в отопительный период.
Теги: ЖКХ, тарифы, ДНР
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