В "ДНР" обнародовали новые тарифы на услуги ЖКХ

30.09.2020 11:00

В "ДНР" обнародовали новые единые тарифы ЖКХ на централизованное теплоснабжение и горячую воду. Новые тарифы начнут действовать с 1 октября, передает Depo.Донбас со ссылкой на подконтрольные "ДНР" сайты.

Тарифы на горячее водоснабжение для населения:

- подогрев холодной воды — 31,62 рос. руб. за 1 куб. м;

- горячая вода — 44,34 рос. руб. за 1 куб. м.

Тарифы на горячее водоснабжение для "бюджетных" организаций и других потребителей:

- горячая вода — 174,03 рос.руб. за 1 куб.м.

Тарифы на теплоснабжение для населения (в т.ч. общежитий):

- тепловая энергия для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии — 681,10 рос.руб. за 1 Гкал;

— услуга централизованного отопления для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии — 18,40 рос. руб. за 1 кв.м в месяц в отопительный период или 9,20 рос. руб. за 1 кв.м в месяц в течение года;

Тарифы на теплоснабжение для бюджетных организаций и других потребителей:

- тепловая энергия для абонентов с приборами учета тепловой энергии — 2 911,80 рос.руб. за 1 Гкал;

— услуга централизованного отопления для абонентов без приборов учета тепловой энергии — 68,54 рос.руб. за 1 кв.м в месяц в отопительный период.