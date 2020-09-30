Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В "ДНР" обнародовали новые тарифы на услуги ЖКХ

30.09.2020 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "ДНР" обнародовали новые тарифы на услуги ЖКХ

В "ДНР" обнародовали новые единые тарифы ЖКХ на централизованное теплоснабжение и горячую воду. Новые тарифы начнут действовать с 1 октября, передает Depo.Донбас со ссылкой на подконтрольные "ДНР" сайты.
Тарифы на горячее водоснабжение для населения:
- подогрев холодной воды — 31,62 рос. руб. за 1 куб. м;
- горячая вода — 44,34 рос. руб. за 1 куб. м.
Тарифы на горячее водоснабжение для "бюджетных" организаций и других потребителей:
- горячая вода — 174,03 рос.руб. за 1 куб.м.
Тарифы на теплоснабжение для населения (в т.ч. общежитий):
- тепловая энергия для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии — 681,10 рос.руб. за 1 Гкал;
— услуга централизованного отопления для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии — 18,40 рос. руб. за 1 кв.м в месяц в отопительный период или 9,20 рос. руб. за 1 кв.м в месяц в течение года;
Тарифы на теплоснабжение для бюджетных организаций и других потребителей:
- тепловая энергия для абонентов с приборами учета тепловой энергии — 2 911,80 рос.руб. за 1 Гкал;
— услуга централизованного отопления для абонентов без приборов учета тепловой энергии — 68,54 рос.руб. за 1 кв.м в месяц в отопительный период.



Теги: ЖКХ, тарифы, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх