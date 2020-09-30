Зеленский вывел Фокина из ТКГ

30.09.2020 14:00

Владимир Зеленский в среду, 30 сентября, подписал указ об исключении Витольда Фокина из состава делегации Украины в ТКГ и освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации, сообщает Корреспондент.net.

Президент решил вывести Фокина из переговоров по Донбассу после скандала вокруг его заявлений.