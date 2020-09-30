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Зеленский вывел Фокина из ТКГ
30.09.2020 14:00
Владимир Зеленский в среду, 30 сентября, подписал указ об исключении Витольда Фокина из состава делегации Украины в ТКГ и освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации, сообщает Корреспондент.net.
Президент решил вывести Фокина из переговоров по Донбассу после скандала вокруг его заявлений.
Теги: Донбасс, ТКГ, Зеленский, Фокин
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