"Ощадбанк" продлил срок действия платежных карт ВПЛ до 1 ноября

01.10.2020 10:00

Государственный Ощадный банк продлил срок действия платежных карт внутренне перемещенных лиц до 1 ноября 2020 года. Об этом говорится в сообщении банка, передают Українськi Новини.

"Карточки Ощадбанка для внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету "Мой счет", и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ощадбанк продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения.

"Если клиент получил смс-сообщение от банка, то перевыпущенная карта уже находится в отделении. Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете снимать средства и рассчитываться своей старой карточкой до 1 ноября 2020 года", — подчеркнули в банке.