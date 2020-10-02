На Донетчине расширили желтую и оранжевую зоны карантина

02.10.2020 14:00

Город Бахмут, который до этого неделю пробыл в желтой зоне карантина, теперь отнесли к оранжевой. Туда же попал и Славянский район. Еще в 5 городах и 1 районе области установили желтый уровень эпидемической опасности, сообщает Свободное радио.

Новое зонирование приняли 1 октября на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Согласно решению, к желтой зоне отнесли города Лиман, Новогродовка, Покровск, Селидово и Торецк, а также Марьинский район. Действие этого уровня продлили в Краматорске, Мирнограде, Мариуполе и Славянске, а также в Великоновоселковском и Покровском районах.

В Минздраве разработали следующие правила для населенных пунктов, находящихся в желтой зоне:

в общественных местах необходимо носить маску или респиратор;

массовые мероприятия можно проводить из расчета 1 человек на 5 м²;

спортзалы и залы кинотеатров не могут быть заполнены более чем наполовину;

в общественном транспорте может находиться столько пассажиров, сколько предусмотрено мест для сидения;

ограничивается посещение учреждений соцзащиты для пожилых людей.

Бахмут и Славянский район, которые с понедельника находятся в желтой зоне, отнесли к более опасной, оранжевой. Там же пока будет оставаться и Угледар.

Кроме мер, которые действуют в населенных пунктах желтой зоны, здесь предусмотрен ряд запретов. Среди них, в частности:

деятельность средств размещения (хостелы, турбазы и т.д.) кроме гостиниц;

работа развлекательных заведений и ресторанов в ночное время;

плановые госпитализации в больницах;

деятельность спортзалов, фитнес-центров, заведений культуры;

прием новых смен в детские лагеря.

Кроме того, массовые мероприятия разрешается проводить только если участников будет не более 100, и они будут размещаться из расчета 1 человек на 20 м².

Новые правила заработают с понедельника, 5 октября.