Кравчук предложил создать "совет людей с Донбасса"

05.10.2020 14:00

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук анонсировал создание совета с участием выходцев региона. Об этой инициативе он рассказал в эфире канала Украина 24, передает Корреспондент.net.

"Есть люди, которые не родились на Донбассе, но всю жизнь там работали. Они занимали там очень важные позиции организационные, политические, хозяйственные. То есть их там хорошо знают, а они хорошо знают Донбасс. Я еще раз хочу сказать, мы думаем над тем, как создать совет людей. Не одного взять члена делегации Украины в ТКГ, а собрать совет людей, которые будут помогать собирать возможности, мнения, предложения", - добавил Крачук.

Основными критериями для отбора кандидатов, по словам Кравчука, являются политическая позиция и опыт, чтобы "это не был человек, который импровизирует".

Совет будет нарабатывать предложения для контактной группы.