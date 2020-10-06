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Архив - Донецкая область

5 октября боевики пропустили через гуманитарный коридор в Еленовке более 300 человек

06.10.2020 11:00
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5 октября боевики пропустили через гуманитарный коридор в Еленовке более 300 человек

«С 09:00 до 18:00 5 октября функционировал на въезд-выезд контрольно-пропускной пункт «Еленовка». На территорию республики запущено 27 транспортных средств, 205 человек», – сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
Отмечается, что на подконтрольную Украине территорию из "ДНР" проследовали 20 транспортных средств и 113 человек.



Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, КПВВ
 
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