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Архив - Донецкая область

В Донецке «заминировали» автовокзал «Южный»

06.10.2020 10:00
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В Донецке «заминировали» автовокзал «Южный»

В неподконтрольном Украине Донецка неизвестные «минировали» центральный автовокзал «Южный». Об этом в своем телеграмм-канале сообщил «глава администрации» города Алексей Кулемзин.
«По информации Донецкого управления полиции, поступившей в 07:28 6 октября 2020 года, в 07:00 поступила информация о минировании автовокзала „Южный“», - написал он.
По его словам, была проведена эвакуация людей, на место прибыли кинологи, сотрудники скорой помощи и пожарные. По требованию МЧС и МГБ ДНР также было остановлено движение троллейбуса №10 в оба направления.
Позже Кулемзин отметил, что «специалисты экстренных служб ДНР» не обнаружили взрывоопасных предметов в районе автовокзала «Южный»: «Ложный вызов о минировании автовокзала „Южный“. Движение троллейбуса №10 возобновлено».



Теги: Донецк, автовокзал, минирование
 
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