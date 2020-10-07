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Архив - Донецкая область

Мариупольский меткомбинат Ильича оштрафовали за выбросы в атмосферу

07.10.2020 17:00
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Мариупольский меткомбинат Ильича оштрафовали за выбросы в атмосферу

В Мариуполе 17 должностным лицам ЧАО "ММК им. Ильича", за вредные выбросы предприятия, насчитали штраф в почти 810 тыс. грн. Об этом сообщили в Государственной экоинспекции Донецкой области, передает Depo.Донбасс.
Отмечается, что по просьбе граждан, относительно загрязнения атмосферного воздуха выбросами доменного производства, инспекция проверяла предприятие с 25.08 по 07.09.2020 года.
"По установленным фактам нарушений требований природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха, а именно: несоблюдение требований предоставленного разрешения на выбросы и нарушение правил эксплуатации установленных сооружений, оборудования для очистки выбросов в атмосферу, 17 должностных лиц предприятия привлечены к административной ответственности", — сообщают в экоинспекции.
Сообщается, что по выявленным фактам инспекция рассчитала штраф в 809 814,08 грн.
"Его металлургический завод признал и оплатил в полном объеме 5 октября", — говорится в сообщении.
Однако уже 6 октября в сети появилось видео, на котором виден коричневый дым, который валит из трубы комбината.



Теги: Мариуполь, штраф, экология, ММК им. Ильича
 
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