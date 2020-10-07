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Архив - Донецкая область

В ООН рассказали о ситуации с коронавирусом на оккупированном Донбассе

07.10.2020 09:00
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В ООН рассказали о ситуации с коронавирусом на оккупированном Донбассе

Ситуация с коронавирусом на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей будет ухудшаться. Об этом сообщают в Управлении по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, передает РБК-Украина.
"По последним данным, на неподконтрольных правительству районах зарегистрированы 4888 случаев заражения коронавирусом, 265 человек умерли”, - говорится в сообщении.
Сейчас там госпитализируют уже около 700 человек в день, пребывание пациентов в больницах становится все более длительным, и система здравоохранения вскоре перестанет справляться с наплывом зараженных.
Кроме того ситуация в ОРДЛО ухудшится с наступлением холодов, считают в ООН.



Теги: Донбасс, ООН, ОРДЛО, COVID-19
 
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