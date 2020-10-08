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Архив - Донецкая область

В "ДНР" назвали сумму выписанных штрафов за нарушения карантина

08.10.2020 13:00
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В "ДНР" назвали сумму выписанных штрафов за нарушения карантина

"Полиция ДНР" привлекла к административной ответственности более 900 нарушителей мер противодействия COVID-19 с марта текущего года, сообщают в пресс-службе "МВД".
"За нарушение законодательства в области обеспечении санитарного и эпидемического благополучия граждан, согласно Закону ДНР №112 от 28 марта 2020 года с изменениями от 6 мая, сотрудники полиции привлекли к административной ответственности более 900 граждан, – сказано в сообщении. — Правонарушители оштрафованы на общую сумму около 5,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также было вынесено более 600 предупреждений.



Теги: полиция, штраф, карантин, ДНР
 
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