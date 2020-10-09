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Автобус с артистами "Донбасс Оперы" попал в аварию по дороге из "ДНР" в Москву

09.10.2020 09:00
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Автобус с артистами "Донбасс Оперы" попал в аварию по дороге из "ДНР" в Москву

В Донецкой области 8 октября попал в ДТП автобус с артистами "Донбасс Оперы", которые направлялись из "ДНР" в Москву, передает Depo.Донбасс.
"Около 16:00 один из трех автобусов с артистами театра, которые направлялись на фестиваль в Москву, попал в ДТП. Автобусы ехали из Донецка по трассе до пункта пропуска "Успенка". Жертв нет", — говорится в сообщении.
В "автоинспекции "ДНР"подтвердили факт ДТП, уточнив, что оно произошло на участке автодороги Т-05-07 "Донецк — КПП Успенка" между населенными пунктами Кутейниково и Амвросиевка.



Теги: автобус, авария, ДНР, артисты
 
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