Медики ОРДО назвали побочные эффекты от российской антикоронавирусной вакцины

09.10.2020 13:00

Врачам «МОЗ ДНР» стали известны некоторые побочные эффекты от использования российской вакцины, которые уже успели зафиксировать российские военные врачи, в ходе наблюдения за привитыми солдатами, сообщает телеграмм-канал «Вольнодумец».

В частности:

— у большинства наблюдается «резкое ослабление зрения»;

— нарушения в работе опорно-двигательного аппарата и сильные боли в суставах;

— наблюдается затрудненное дыхание, «сильная одышка»;

— периодически беспричинно повышается температура тела».

При этом медики ОРДО не смогли узнать у российских военных, прошла ли данная вакцина клинические испытания в РФ на выявление отдаленных побочных последствий или это экспериментальная вакцина.