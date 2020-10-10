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Кабмин выделил 5,7 млн грн на жильё для 90 переселенцев
10.10.2020 11:00
Кабинет Министров Украины на своем заседании 9 октября, распределил субвенции из государственного бюджета более 4 миллионов гривен для приобретения жилья ВПЛ. Еще 1,7 миллиона гривен выделят на это местные бюджеты, передает Depo.Донбасс.
За эти средства планируется приобрести 23 квартиры и 8 домов для временного проживания 90 ВПЛ.
Теги: Донбасс, Кабинет министров, жилье, переселенцы
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