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В "ДНР" всех учащихся отправили на "дистанционку"
11.10.2020 15:00
Руководители организаций и учреждений всех форм собственности, предоставляющие в "ДНР" образовательные услуги, с 12 октября обязаны перейти в режим дистанционного обучения. Об этом сообщили в "Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", передают местные СМИ.
"С 12 октября 2020 года и до особого распоряжения руководители организаций и учреждений всех форм собственности, предоставляющие образовательные услуги, должны обеспечить организацию образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", – говорится в сообщении.
Теги: дистанционное обучение, ДНР, COVID-19
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