Завтра в двух районах Донецка отключат воду

12.10.2020 17:00

Завтра в двух районах Донецка, а именно в Буденновском и Пролетарском будет отключена холодная вода, сообщили в так называемом "государственном" предприятии "Вода Донбасса", пишет Интернет-газета "Жизнь".

"Ставим в известность, что в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на водоводе диаметром 700 мм на водопроводном узле 6 Красная Звезда с 08:00 13.10.2020 до 20:00 14.10.2020 будет остановлена подача холодной воды потребителям Будённовского района: пгт. Ларино, пос. Тепличный, с. Павлоградское, кв. 288 (улицы: Довженко, Георгия Димитрова и Октября) и улица Багратиона дома №№ 47-51, а также всем потребителям Пролетарского района, кроме улиц Щетинина, Прожекторная, Раздольная и г. Моспино" - сказано в сообщении.