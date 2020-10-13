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Архив - Донецкая область

12 октября через гуманитарный коридор в Еленовке пропустили 222 человека

13.10.2020 13:00
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12 октября через гуманитарный коридор в Еленовке пропустили 222 человека

Двенадцатого октября через контрольно-пропускной пункт "Еленовка", на территорию "ДНР" было запущено 19 транспортных средств, 134 человека, сообщили в "МЧС" непризнанной "республики".
Там добавили, что на территорию Украины проследовало 17 автомобилей и 88 человек.



Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, КПВВ
 
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