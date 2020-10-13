12 октября через гуманитарный коридор в Еленовке пропустили 222 человека

13.10.2020 13:00

Двенадцатого октября через контрольно-пропускной пункт "Еленовка", на территорию "ДНР" было запущено 19 транспортных средств, 134 человека, сообщили в "МЧС" непризнанной "республики".

Там добавили, что на территорию Украины проследовало 17 автомобилей и 88 человек.