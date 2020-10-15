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Архив - Донецкая область

Зеленский посетил Донбасс и вручил нагрвды защитникам Украины

15.10.2020 08:00
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Зеленский посетил Донбасс и вручил нагрвды защитникам Украины

В ходе рабочей поездки в Донецкую область в День защитника Украины Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды и ценные подарки военным, которые несут службу в зоне проведения Операции объединенных сил, сообщает пресс-служба главы государства.
«У вас сложная, самая патриотическая работа. Вы защищаете нашу независимость, суверенитет. Я благодарен каждому из вас. Вы делаете большое дело, за которое будут благодарны все поколения украинцев, – возвращаете нашу землю обратно. Верю в нашу общую победу над врагом», – сказал Глава государства, обращаясь к военным.
Также Глава государства заслушал доклад об оперативной обстановке в зоне проведения ООС и ознакомился с планом участков перспективного разминирования.



Теги: Донбасс, визит, День защитника Украины, Зеленский
 
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