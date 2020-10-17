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206 человек смогли пройти через КПВВ «Еленовка» 16 октября
17.10.2020 15:00
90 человек и 29 транспортных средств въехали в "ДНР" с подконтрольной Украине территории за время действия гуманитарного коридора 16 октября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС" непризнанной "республики".
На территорию Украины выпущено 46 транспортных средств и 116 человек.
Теги: Еленовка, ДНР, гуманитарный коридор, КПВВ
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