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Архив - Донецкая область

206 человек смогли пройти через КПВВ «Еленовка» 16 октября

17.10.2020 15:00
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206 человек смогли пройти через КПВВ «Еленовка» 16 октября

90 человек и 29 транспортных средств въехали в "ДНР" с подконтрольной Украине территории за время действия гуманитарного коридора 16 октября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС" непризнанной "республики".
На территорию Украины выпущено 46 транспортных средств и 116 человек.



Теги: Еленовка, ДНР, гуманитарный коридор, КПВВ
 
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