206 человек смогли пройти через КПВВ «Еленовка» 16 октября

17.10.2020 15:00

90 человек и 29 транспортных средств въехали в "ДНР" с подконтрольной Украине территории за время действия гуманитарного коридора 16 октября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС" непризнанной "республики".

На территорию Украины выпущено 46 транспортных средств и 116 человек.