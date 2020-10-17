Пушилин ввел в "ДНР" обязательный масочный режим

17.10.2020 10:00

Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин подписал указ, обязывающий органы власти, предпринимателей, госпредприятия, а также учреждения и организации всех форм собственности отказывать в обслуживании жителям, не соблюдающим масочный режим, сообщают местные СМИ.

«Отказывать в предоставлении услуг гражданам без средств индивидуальной защиты (масок) в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в которых расположены государственные органы, местные администрации, предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, физические лица-предприниматели и их объекты, а также в транспортных средствах общего пользования и на рынках», – сказано в указе №361, который вносит изменения в указ № 57 от 14 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности».

Кроме того, жителям при посещении указанных мест предписано соблюдать социальную дистанцию – не менее одного метра. Ответственность за исполнение данных предписаний возложена на руководителей указанных органов власти, предприятий, учреждений и организаций, а также местные власти.

Согласно законодательству, невыполнение правил поведения, противоэпидемических мер и требований влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 100 до 500 рублей; на должностных лиц и физических лиц – предпринимателей – от 1 000 до 5 000 рублей.

Повторное нарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 000 до 3 000 рублей; на должностных лиц и физических лиц – предпринимателей – от 5 000 рублей до 10 000 рублей.