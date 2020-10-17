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Архив - Донецкая область

В Донецкой области два человека повторно заболели COVID-19

17.10.2020 09:00
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В Донецкой области два человека повторно заболели COVID-19

В Донецкой области обнаружили людей, которые повторно заразились COVID-19. Об этом рассказал начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко, передает Depo.Донбасс.
"В Донецкой области по состоянию на сегодня повторно заболели 2 человека. Один уже повторно получил негативные ПЦР-тесты и работает. Второй еще находится на самоизоляции. После проведения ПЦР-тестирования будет решаться вопрос по выписке", — рассказал Педенко.
Он отметил, что в обоих случаях коронавирусная болезнь протекает бессимптомно. Сообщается, что повторные случаи заболевания были выявлены у женщины в Мариуполе и у мужчины из Лимана.



Теги: пациент, заражение, COVID-19
 
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