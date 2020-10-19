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Архив - Донецкая область

ГК «Нафтогаз України» стала постачальником «останньої надії» для клієнтів «Донецькоблгазу»

19.10.2020 12:15
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ГК «Нафтогаз України» стала постачальником «останньої надії» для клієнтів «Донецькоблгазу»

З 1 жовтня до 1 грудня ГК «Нафтогаз України», як постачальних «останньої надії» (ПОН), обслуговуватиме клієнтів ПАТ «Донецькоблгаз». Про це повідомляється на сайті компанії ГК «Нафтогаз України» https://gas.ua/.

В компанії зазначили, що ціна газу від постачальника «останньої надії» у жовтні становить 5,55 грн/куб.м з ПДВ та без вартості доставки (розподілу). Ціну газу на листопад ПОН оголосить наприкінці жовтня. Клієнти ПОН отримають платіжки за поставлений газ, де будуть вказані реквізити, за якими потрібно здійснити платіж.

В компанії також нагадали, що до 1 грудня кожен клієнт постачальника «останньої надії» має знайти нового ринкового постачальника газу, оскільки ПОН постачає газ споживачу не більше 60 днів на рік.

«Ознайомитися з переліком газопостачальних компаній, які пропонують газ населенню, можна на двох ресурсах: ГазПравда https://gazpravda.com.ua/novyny/tsiny-na-haz-u-zhovtni-u-koho-deshevshe та Газотека https://gasoteka.ua-energy.org/», - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо,  постачальник «останньої надії» - це страховка, яка дасть можливість споживачу не залишитися без газу у разі, якщо він не зможе отримувати  цей ресурс від свого постачальника. Побутовий клієнт може потрапити на ПОН у випадку, коли: постачальник збанкрутував або ліквідований; ліцензія постачальника призупинена або анульована; клієнта немає у реєстрі споживачів у жодного постачальника; постачальник не замовив для клієнта газ. ПАТ «Донецькоблгаз» не зміг замовити газ для своїх клієнтів.

Постачальник «останньої надії», як механізм страхування споживачів, з’явився з 1 серпня 2020 року, коли в Україні запрацював ринок газу для населення, і домогосподарства змогли вільно змінювати газового постачальника. Урядовий конкурс серед компаній-постачальників на роль ПОН виграло ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України».



Теги: Украина, Донецкая область, цена, Нафтогаз, газ, население
 
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