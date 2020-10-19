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Архив - Донецкая область

"Минздрав ДНР" признал нехватку лекарств в аптеках

19.10.2020 10:00
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"Минздрав ДНР" признал нехватку лекарств в аптеках

Пополнение ассортимента лекарств для лечения острых респираторных инфекций, гриппа и COVID-19 начнется в аптеках "ДНР" со следующей недели. Об этом вчера на внеплановом заседании штаба "минздрава" заявил "исполняющий обязанности руководителя министерства" Александр Оприщенко.
«С начала октября 2020 года отмечен уровень социальной напряженности среди населения республики по причине недостаточной обеспеченности лекарственными препаратами в розничной частной аптечной сети. Данный вопрос будет урегулирован со следующей недели: ассортимент препаратов, которые показаны для лечения острых респираторных инфекций, гриппа, пневмонии и COVID-19, будет пополнен», – сказал Оприщенко.



Теги: лекарства, ДНР, аптеки
 
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