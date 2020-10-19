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Сегодня "ДНР" на один день откроет гуманитарный коридор в Еленовке
19.10.2020 09:00
19 октября на линии соприкосновения между "ДНР" и Украиной будет работать гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка». Пропуск граждан будет осуществляться с 9.00 до 18.00. Об этом сообщили в "Межведомственном оперативном штабе".
Правила пересечения границы остались те же. Для выезда из "ДНР" нужно иметь прописку в Украине. А для въезда в "республику" – разрешение Межведомственного оперативного штаба.
Теги: Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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